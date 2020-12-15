裁判官鄭紀航重判示威者被指偏頗　司法機構：投訴不成立

本港去年爆發反修例示威浪潮，多名示威者被檢控，公眾對法庭處理手法的關注度大增。早前有公眾就東區裁判法院裁判官鄭紀航審理的5宗案件作出投訴，指鄭判決及態度偏頗，其中在處理社民連梁國雄示威被刺案中，讚揚80歲被告「熱愛社會」，被認為是鼓勵暴力行為。司法機構今(15日)公布投訴調查結果，認為5宗投訴有3宗均不成立，鄭並未有偏頗處理有關案件，另有2宗案件因被告已提出上訴，故會供司法程序完結後才處理投訴。

司法機構認為，梁國雄被刺案中，從有關對話的前文後理中，鄭無直接或間接地認同或鼓勵針對不同政見人士作出暴力行為，更沒有「合理化」被告人的犯罪行為，反而再三告誡被告人不可以因意見不同而訴諸暴力，故認為鄭無表達任何個人或帶有政治傾向性的言論，亦沒有表面偏頗的情況。

至於另外2宗案件，其中一名男設計師涉用傘襲警及藏有噴漆被判入獄5個半月的案件中，投訴指鄭處理時有違「假定無罪」原則，又批評被告自私及令人厭惡，疑有偏頗；另一宗則為男學生藏有綁上打火機噴霧罐案被判入獄10個月案，投訴認為鄭判刑偏頗。司法機構稱經調查後，認為鄭量刑是提到「自私」等字眼旨在指出罪責嚴重之處，又稱他處理2宗案件時均無表達帶有政治傾向性的言論，亦無表面偏頗。

此外，有2宗涉及藏有士巴拿的中六學生案判入勞教中心，及科大本地生「私了」內地生判處入獄9個半月的案件，由於被告已經提出上訴，司法機構會在司法程序完結後才作跟進。