60%航空業僱員儲蓄最多夠用半年　工會促港府派9000元失業津貼

疫情持續肆虐，加上保就業計劃完結，航空業復甦無期，裁員潮席捲而至。有工會早前向機場僱員進行調查，發現過去半年個人及家庭總收入整體均下跌，近60%受訪者表示目前的個人或家庭儲備只夠維持1個月至半年生活開銷。工會建議政府專為航空業僱員提出支援，並設立失業援助金，以解燃眉之急。

勞聯及機空運員工協會於11月，向492名現職機場僱員，進行疫境下航空業勞工收入及儲蓄變化調查研究，了解他們的入息及積蓄變化。結果顯示，有約50%受訪者的個人總收入下跌31%至50%，同時亦有54%受訪者的家庭總收入下跌31%至50%，反映不少僱員是家庭經濟支柱。此外，有20%受訪者表示，儲備只夠維持3個月或以下的生活開銷；亦有逾30%受訪者表示會申領綜援，當中有22%更表示預計在3個月內申領。

港九勞工社團聯會副主席儲漢松指，機場不同工種的僱員正面對停工、無薪假、減薪等困境，一般後勤僱員的薪金約有2萬港元，包括底薪、津貼及加班費，當中加班費佔約3成，部分僱員勤力加班下收入可超過3萬港元。惟疫情下僱員被迫放無薪假，再加上扣減津貼及無法加班，薪金扣至1萬港元以下，收入無法維持生活開支，壓力非常大，要靠儲蓄支撐。在機場貨運區貨運站從事5年的韋先生稱，現時被迫放14日無薪假，亦無法加班爭取「補水」。

機場空運員工協會理事長方廷浩指，普遍機場長工僱員在60歲後可續簽合約，工作多1至5年不等，但目前不少公司在裁減長工方向着手，僱員在滿60歲後便需離職。工會促政府推出為期6個月的航空業僱員保就業專案計劃，協助僱員渡過逆境，並為本港航空業未來發展挽留人才；亦應盡快設立失業援助金，向失業僱員發放9000港元津貼，為期6個月。