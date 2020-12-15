周梓樂最後Telegram短訊　說到尚德停車場「食花生」

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊今天（15日）繼續，負責檢取梓樂物品的警員供稱，警方把梓樂的平板電腦解鎖後，便查看他在社交媒體平台Telegram上的通話紀錄。庭上展示多張Telegram群組聊天的截圖，顯示梓樂向網友表示自己深夜離家，到尚德邨停車場的目的是「食花生」觀察警方向示威者發射催淚彈的情況，以及拿東西給他人。

重案組探員林志強供稱，警方從梓樂的桌上電腦內找出一組帳戶和密碼，成功解鎖其iPad平板電腦及MacBook Pro手提電腦，從中發現梓樂於出事前曾在Telegram群組上發言。

根據Telegram截圖顯示，梓樂於2019年11月3日晚上11時28分在名為「行街（遲到）」的Telegram群組上，關心成員的安危，對方即時回應：「safe（安全），因為雷射筆出動左三四架警車去富康推入。」梓樂追問：「入咗富康？」至翌日凌晨0時8分，梓樂輸入：「嚇親，點知散場了。」並於凌晨0時46分上傳一張照片，拍攝唐明街及唐俊街上的警方防線。林估計當時梓樂身處尚德邨停車場2樓。

由凌晨0時46分至49分期間，梓樂轉為在另一個名為「飛機佬群」的Telegram群組上聊天，他先輸入：「係停車場食花生姐，咩都無帶。」成員問及：「屋企唔是好view（視野）啲咩？」梓樂回覆：「望唔到。」一分鐘後，梓樂再輸入：「同埋拎咗啲嘢落去俾人 。」成員立即詢問梓樂：「safe（安全）？」但梓樂再沒有回覆。

林志強又表示，由於梓樂的iPhone手機是使用另一組密碼，故無法如同平板電腦及手提電腦般順利解鎖。警方多次嘗試破解無效後，兩度以電郵聯絡蘋果公司的法律執行部，希望對方提供技術支援。惟對方均回覆，蘋果公司無法取得客戶的密碼或繞過保安系統以駭入手機，因此警方至今仍未能取得梓樂手機內的資料。