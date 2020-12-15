調查指今年畢業生平均月薪1.6萬元　連續兩年下跌

有人才招聘網站公布《2020年大專生就業狀況調查報告》，本年度大專畢業生首份工作的平均月薪為16,077港元，較去年的16,692港元跌約3.7%，是連續２年下跌。調查在今年8至10月進行，訪問1197名本地大學生及畢業生，最高平均起薪點的行業為醫療及製藥(20050港元)，其次是屋宇建築及建造(18500港元)及金融服務(18321港元)。

調查指，86%在職畢業生稱畢業後3個月內找到工作，與去年相若，有52%人更於完成最後一個學期前已獲取錄；半數畢業生經歷4次或以上求職面試才獲受聘，比去年上升5%；今年60%未畢業大專生考慮「搵長工」，較去年少10%；而計劃進修的學生則有18%，比去年增加8%，反映疫情下他們或傾向進一步裝備自己才投身職場。

大專畢業生看重「薪酬及福利」，繼續成為畢業生對首份工作滿意度高的主因，佔當中近20%，同時，也高踞不滿意首份工作原因的榜首，佔當中30%。工作與興趣是否吻合(15.3%)、跟上司與同事之間的關係(13%)亦是滿意首份工作的主要原因；相反，缺乏發展機會及在職培訓(15%)、及工作與興趣不符(11%)都令畢業生未能滿意首份工作。

至於大學生最想從事的行業，政府及公營機構連續2年成為整體受訪同學的就職首選，人數佔14%，較去年稍跌2%；其次為銀行業(8%)及廣告及公關及市場事務(6.4%)。教育(6.1%)與醫療及藥劑(5.8%)亦比去年更受畢業生喜愛。事業前景方面，雖然有54%整體受訪者表示感到樂觀，但較去年顯著下降20%，非常樂觀的只是佔其中4%，同時為自2015年在同類型調查中，樂觀指數最低的一年。

求職網指，在經濟不穩情況下，薪金固然是重要考量，但職涯漫長，畢業生需從個人專長及興趣中了解適合自己的職業。不少企業為了在疫情下後新常態時代保持競爭力，均加速數碼轉型步伐，畢業生應強調個人數碼能力，增加獲聘機會。