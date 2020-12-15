被指欲將藏汽油彈背囊拋落河　大學男生否認藏武罪

去年11月11日市民發起「大三罷」，警方當晚在屯門驅散示威者時截查3名青年，指他們涉分別管有汽油彈和雷射筆，各控他們一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，他們不認罪，案件今（15日）在屯門法院開審。辯方開審前表示，數星期前已要求控方提供案中4名警員的記事冊，但對方到要明早才能夠提供，故所需警員證人的數目或有變。裁判官直指情況「唔理想」，明言若警方沒有合理理由而致案件延誤，法庭將會跟進。

3名被告依次為22歲大學男生李麒麟、26歲售貨員譚俊賢和19歲男生魏振嵐，控罪指李於去年11月11日，在屯門青賢街一個露天停車場，攜有2樽汽油彈；譚和魏則被指在同日同地，各管有一個能發出雷射光束的裝置。

當晚在屯門杯渡路設防線的督察吳朗謙供稱，當時有約30名示威者在場，有人用雷射筆照射警察的身體和手腳。但他在盤問下承認，不知道是誰用雷射筆照向警員，也不知道對方的動機是想滋擾還是傷害警員。

警員李文軒（譯音）則供稱，當晚他掃蕩示威者時，看見有身穿黑衫黑褲的人進入停車場，李和同僚遂入內搜索，期間一名男子見到警員後逃跑，並將孭着的背囊拋入屯門河，但他行動失敗背囊掛在鐵絲網上。李其後與一名警長合力制服該男子，後證實為首被告。警員在首被告的腰包搜出身份證和火機等物品，又在背囊內檢獲兩支汽油彈，以及護甲和防毒面具等。