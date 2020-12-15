消委會：HKTVmall及屈臣氏口罩樣本合成血穿透低分　生產商反擊

消費者委員會今日(15日)發布口罩測試報告，測試市面30款口罩，包括測試模擬醫護人員進行醫療工序時，發生血液或體液飛濺，口罩能否提供足夠保護的合成血穿透測試，結果發現HKTVmall及屈臣氏的口罩樣本得分較低。HKTVmall及屈臣氏不認同消委會的報告，指該會的測試結果與多個實驗室的結果有頗大出入，認為消委會只為該批口罩做了一次檢測，不應該以一次檢測作結果。

HKTVmall表示，該公司於今年4月及11月透過SGS檢測公司進行了測試，與消委會的結果有頗大出入，曾於4月時為32個樣本進行測試，當中31個樣本通過測試；而11月進行了共96個樣本測試，測試結果為當中89個均通過測試，而上述的口罩，均為消委會用作測試口罩的相同及同一批次物料。HKTVmall又指，此項測試一般以32個口罩為測試單位，當中29個樣本通過測試即為合格通過測試。

屈臣氏表示，已找同一所實驗室為同一批次口罩再做測試，結果正面，加上同一批次之前做過3次測試，模式亦與消委會的方式一樣，結果都合乎標準。屈臣氏又指，集團製造口罩時，一直依循嚴謹的質量檢測流程，包括原材料供應、無塵車間生產線及零售點都必須定期進行9項質量控制，亦會定期委託多間不同的獨立實驗室檢測口罩樣本，同時監察及評估售後質量情況，而對於消委會建議加入標籤資料及使用說明屈臣氏則表示認同，會跟進有關建議。