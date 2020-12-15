外派僱員生活費最高城市　香港蟬聯全球第一

香港百物騰貴，人力資源顧問機構ECA International發布今年外派僱員生活費最高的10個城市，香港蟬聯第一，成為全球外派僱員生活費最高的城市。雖然新冠肺炎疫情對經濟造成明顯影響，但香港各項消費價格都偏向昂貴，特別是住屋成本持續高企。去年本港住屋價格略有回跌，但仍名列榜首。

ECA比較去年9月至今年9月有關外派僱員生活費用，調查指香港蟬聯全球外派僱員生活費用最高的城市，第2至第5名依次為東京、紐約、日內瓦及蘇黎世。至於亞洲方面，前5名分別為香港、東京、首爾、橫濱及上海，新加坡則由去年全球第12位降至14位。

ECA亞洲區域總監關禮廉表示，雖然大部分中國城市的通貨膨脹率較低或出現負數，但仍有4個內地城市打入前20位，其中上海排名第11位，而內地生活費下降主因是全球油價下跌。他又指在疫情打擊下，泰國和越南遇上旅遊寒冬，貨幣表現疲弱，故排名都較去年下降超過10位。

至於全球方面，澳洲多個城市排名皆有上升，因澳元今年走勢強勁。雖然澳洲正經歷29年來第一次經濟衰退，但政府迅速採取適當措施，令疫情較為受控。他又說，英國脫歐不穩定性在今年逐漸消退，歐元及英鎊匯率得以反彈，導致歐洲外派僱員消費成本增加，其中巴黎上升10位至全球排名29。