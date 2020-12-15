黃桂榮涉億元融資騙案　需時安排內地證人押後至明年9月

港商擬申請一億元人民幣投資基金時，疑遭誘到深圳禁錮勒索，「黃氏家族」兄長黃桂芬及其弟黃桂榮涉嫌串謀詐騙因而被控，黃桂芬前年在應訊後墮樓身亡，之後再有一人被起訴。黃桂榮等3人分別被控欺詐、洗黑錢等4罪，案件今日（15日）在區院再訊。由於控方正就傳召內地證人一事尋求內地當局的司法互助，剛於上周向香港高等法院申請司法互助的請求書，有關程序需時，遂要求將案再押後至明年9月23日再訊，3名被告續准保釋候訊。

3名被告依次為文員黃偉傑（38歲）、商人黃桂榮（61歲）及公司經理葉志偉（40歲）。首、次被告同被控兩項欺詐罪，指他們於2017年9月至11月，向事主訛稱會協助申請1億元人民幣投資基金，要事主擬備報告以支持申請，並表示用卓越萬利有限公司進行評估有利融資申請獲批，從而誘使事主向卓越萬利支付逾97萬港元。

首被告另獨自被控1項企圖欺詐罪，指他於2017年12月，向事主訛稱英利按揭財務公司會協助申請該筆基金，事主另需向首被告支付88萬港元作諮詢費。第3被告則被控於2017年8月至2018年2月，以卓越萬利的名義持有一個戶口，處理逾2900萬港元黑錢。