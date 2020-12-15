10多名前員工指控利豐解僱賠償不足　申索152.5萬元

10多名前利豐員工，指控利豐集團拒絕履行已沿用20多年的指引，解僱員工後未有發放3個月工資補償及去年度的年終獎金，早前入稟勞資審裁處，合共申索152.5萬港元。案件今（15日）提訊，協助工友的工會於庭後指出，不少工友不滿有關指引已沿用多年，「突然間就唔用」，加上現時全球經濟下行，有工友甚至已失業半年，財政壓力大增，期望未來可與資方達成和解，否則會堅持循法律途徑解決事件。

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞指出，資方代表在庭上曾稱有關指引不屬合約的一部分，故「唔係一定要跟」，可以選擇性沿用部分指引。張說，指引已沿用多年，當中列明年資滿10年的員工如被解僱，可獲額外3個月工資賠償；又指利豐以往每年4月會派發去年度的年終獎金，惟至今尚未發放，認為利豐作為大公司，應負上社會責任，盡快發還有關賠償。

她又提到，不少被解僱的員工要養育孩子，或要供樓，惟近期全球經濟下行，不少工友至今尚未覓得新工，須「搣儲蓄」或靠家人援助，只有部分暫時擔任兼職賺取生活費。她指，面對就業市場不景，工友亦十分擔心，期望可盡快解決事件。