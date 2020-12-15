政Whats噏：王百羽大爆好多區議員內地訂製月曆　被網民寸泛民變建制

王百羽大爆好多區議員喺內地印製賀年品，被網民恥笑利益當前，連立場都可拋棄。

泛民主派區議員成日口口聲聲話要「政治正確」，同內地劃清界線，之不過元朗區議員王百羽就大爆好多區議員都喺內地訂製月曆喎，網民就寸爆利益當前，泛民都變建制派。

早前油尖旺區議會印製嘅新年賀品，因為印有「追求民主自由」字眼，聲稱被內地海關扣查，令人聯想起泛民明明成日將「黃色經濟圈」掛喺嘴邊，點解會幫襯內地廠商呢。無獨有偶，王百羽原本諗住喺社交網站訴苦，話訂製咗一批月曆，但其後被內地海關扣查，搞到依家無月曆派。

但係網民就留意到另一個重點，事關王百羽話全港好多區議員嘅賀年印刷品都被內地海關扣查，不禁鬧爆泛民參選時，又話誓撐本土黃色經濟圈，拒用國貨，但當選後話咁快就「咬咗糧支變建制」，識得喺內地印月曆，仲要篤爆其他「泛暴」議員撐國貨添！

有網民寸爆因為內地印刷費用平，咁就可以報大數，自己袋多啲錢，質疑口口聲聲爭取民主，到最後都係為自己利益，而無分顏色啊。

再講，王百羽等人因早前申報立法會選舉開支489萬港元，涉嫌串謀詐騙被捕。警方亦於王位於元朗嘅住所搜出大量仿製武器，包括8支仿製長槍、17支仿製手槍同仿製彈藥等，向佢加控「管有仿製火器及彈藥」罪。