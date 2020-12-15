中大生拒出示身份證明涉爆粗鬧保安　校方譴責交紀律處分

中文大學學生上周發起不合作運動，拒絕向保安出示身份證明，抗議校方就畢業遊行報警並為警員帶路搜證，事件再度白熱化。中大指，上周五(11日)晚有進校人士拒向保安出示身份證明、並粗言辱罵保安人員。校方嚴厲譴責侮辱他人行為，違反大學守則及多元共融政策，已將此事件涉事人士、連同上周四(10日)同類個案一併交由相關部門進行紀律處分。

中大昨晚（14日）發聲明指，有少數大學成員刻意破壞校園秩序，以粗暴的言語及態度侮辱為大學服務的職員，令大學及各持份者感到痛心，「有關行為有違大學守則及多元共融政策，損害大學聲譽，令中大人蒙羞」。聲明又指，因應去年11月校園內的違法事件，中大實施校園出入管理措施，大學成員須出示中大證件予保安人員查閱；未能提供中大證件的人士，則須向保安人員登記身份證明資料，如進校人士不予合作，保安人員有權拒絕進入校園。

有份發起不合作運動的「中大保安組關注組」發聲明「反擊」，稱保安刻意破壞校園秩序，以粗暴的言語及態度侮辱同學，影響中大成員聲譽，令關注組及所有學生感到痛心。關注組又感謝中大學生不合作，共同維持校園自由風氣。關注組會繼續監督保安，跟進違反措施的保安，並保留追究權利。

有中大學生上周四（10日）上載影片，顯示有中大保安員向拍攝者稱「嚟呀，你嚟郁我呀」，爭論期間該保安員突然向後倒地，在旁另一保安員隨即指「嗱影晒啦，嗱，打人呀，報警呀」。關注組聲明亦譴責校方偏袒該「插水」保安，指中大應處分該保安及嚴肅跟進保安的誠信問題；又稱中大同學應享有監察保安組的權利，要求校方成立保安監察及投訴制度。