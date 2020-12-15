調查指不足一半受訪企業採用潔淨能源　環團籲推動可持續發展

可持續發展是全球議題，近年世界各地的企業和投資者愈趨重視「環境、社會和企業管治」（ESG）, 以達致聯合國的可持續發展目標（SDGs）。有環保團體調查發現，分別只有不足一半受訪企業有採用潔淨能源或制定減排目標。團體建議所有企業都應制定與可持續發展目標相匹配的政策，迎接氣候變化及過渡至低碳經濟中的影響和機遇。

聯合國於2016年正式向全球企業實施可持續發展目標（SDGs），當中涵蓋169項具體目標，包括企業的社會責任、員工培訓及環境保護等方面，企業可透過SDGs為公司ESG報告問題提供一個良好的框架。有見及此，環保促進會於今年5月至9月訪問180多百間本港大型企業與中小企，調查企業對於SDGs的認識及實踐情況。

調查結果顯示，受訪企業普遍在環境、氣候行動、支持社企、支持食物銀行及創新上做得差。其中只有37%本港企業有支持食物銀行惜食，為所有SDGs項目內實踐得最差的一項，其次為支持社企、僱用或服務弱勢社群，有實踐該項目的企業只有39%。

本港企業在環境可持續發展方面也表現遜色，只有47%受訪企業有評估氣候風險，制定二氧化碳的減排目標以及教育員工有關氣候變化的措施，另亦只有49%企業曾投資予潔淨能源相關的金融產品或項目，或是購買了可再生能源證書等。

環保促進會行政總幹事何惠萍指出，可持續發展目標（SDGs）是全球可持續發展焦點，所有企業都應制定該政策、策略及目標，迎接未來挑戰及機遇，企業也應充分利用供應鏈，擴大對可持續發揮發展的影響，不僅提高減碳目標，也需增強創新能力。