的士司機涉用酒樽打人遭私了 因已受傷准自簽守行為

有市民在元朗「721」事件發生後兩個月，到元朗舉行集會，期間一名五旬漢兩度手持酒樽揮舞及衝向人群，更疑打中一人的手臂，結果遭人掟硬物「私了」。該五旬漢被控兩項普通襲擊罪，案件今（15日）在東區法院再訊。控方指案中沒有人受傷，也沒有被識別到身份的受害人，而被告事後亦嚴重受傷，因此接納以簽保守行為方式處理事件。法庭遂下令被告自簽1,000港元守行為12個月，控罪獲撤銷。

56歲被告姚興強，報稱的士司機，他被控於2019年9月21日晚上至22日凌晨，在青山公路元朗段162號中國銀行外的行人路上襲擊5名不知名者。

案情指，2019年9月21日，元朗有人舉行政治運動相關的集會，至深夜時分，被告在元朗一帶晚膳後，途經案發地點，並因政見問題與在場示威者爭執，期間被告情緒激動，揮舞手上的酒樽，衝向人群，當時酒樽內仍有酒。有人於是向他投擲硬物。至翌日凌晨零時許，被告走到附近再次揮舞酒樽，閉路電視片段顯示，他疑打中一名不知名人士的手臂。被告被捕後承認犯案。

至於疑有份「私了」姚興強的50歲自僱婦人李茵茵，早前被落案控告2項有意圖而傷人罪、暴動及作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，案件已轉介往區院審理。