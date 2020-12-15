商台節目《潮爆開運王》涉賣廣告　通訊局裁定違規

通訊事務管理局公布，商業電台今年8月下旬，兩集由玄學家李居明有份主持的節目《潮爆開運王》，涉及為關於12生肖運程的收費網上講座賣廣告，裁定節目違反《電台業務守則》。通訊局向商台發出強烈勸喻，商台承認失誤。

有市民向通訊局投訴，商台於8月22日及29日播出的2集節目《潮爆開運王》，節目主持呼籲聽眾參加一個收費網上講座，等同賣廣告。投訴又指節目內關於風水的內容主觀和有誤導成分。

通訊局審視了投訴個案細節及商台陳述，發現該2集節目包括李居明在內的3名主持，均有在節目開首和結尾，談及1個關於12生肖未來3年運程的講座，包括講者或主辦者、日期、費用、內容、講授形或及報名方式等資料。期間，主持稱讚該講座，並鼓勵聽眾報名參加。

通訊局認為，該2集節目重複提及收費講座，相關內容並非以附帶形式出現，亦非基於節目本身的編輯需要，認為主持的言論明顯過分突出講座，並呼籲聽眾參加，造成等同廣告效果由於講座明顯是公認屬於占卜星相行業的服務，根據《電台廣告守則》，不可在電台賣廣告。

因此，通訊局裁定該2集節目違反《電台業務守則》，向商台發出強烈勸喻。商台承認失誤，並已提醒節目製作人和主持注意規管要求。另外，通訊局批准「中華衞視」終止其非本地電視節目服務牌照的申請，生效日期追溯至10月28日。