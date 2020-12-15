政黨促強化指揮中心機制　推行全民檢測

第4波新冠肺炎疫情持續，政府預料聖誕節前向立法會財務委員會申請注資第4輪防疫抗疫基金撥款。有議員形容政府的防疫工作是「抗疫唔夠硬，香港有排捱」，疫情持續爆發，市民人心惶惶，很多公共屋邨和屋苑面對不同程度的影響，其中九龍東更成為重災區，彩雲邨、東頭邨、麗晶花園均出現大規模爆發，促政府強化指揮中心機制，及推行全民檢測。

柯創盛批評政府欠缺高效統籌力，每當有大型屋苑爆發疫情時，政府沒有指引、溝通和協調，他舉例指，當局在麗晶花園爆發疫情後2天才決定如何安排全座居民接受檢測已是太遲，認為特首應進一步檢視防疫抗疫指揮中心是否能更有效強化將訊息、指引發放，促請政府強化指揮中心機制。他期望部門首長發揮協調能力，如強化18區民政事務專員，讓其統一帶領和發放疫情訊息予市民，果斷抗疫。

議員劉國勳說，政府抗疫已接近一年，但仍不時出現「甩轆」，除了大大加強檢測能力，應再次尋求中央政府支援，派出核酸檢測隊伍協助，為市民進行全民檢測。他又建議在檢測後再作追蹤，批評「安心出行」流動應用程式形同虛設，政府應要求食肆、街市、圖書館等公共地方安裝程式，亦須強制要求市民掃描二維碼後方可進入有關處所。

議員鄭泳舜指出，「抗疫防疫」和「保就業，抗失業」同樣是刻不容緩，對失業率感到不樂觀，故希望優化「保就業」計劃，除支援13個被勒令關閉的處所、資助受社交距離措施影響，被迫停業的酒吧、餐廳、教育機構，同時保障僱員。他建議政府應放寬向確診者發放5000港元資助計劃，讓緊密接觸者一同受惠。

議員李慧琼表示，市民期望政府不止推出回應式措施，還應推出前瞻性措施，特別是加強檢測能力方面，冀政府就疫苗安排做好準備、統籌和公佈三方面，讓市民及早掌握疫苗資訊。她又建議政府應主動和中央商討，讓完成檢測及有抗體的人士，豁免14天檢疫令，讓香港和內地恢復通關，令經濟逐漸復蘇。