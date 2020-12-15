第3季本地居民總收入跌2%　較去年同期少150億

統計處發表今年第3季香港本地居民總收入，數據顯示較上年同期下跌2%至7431億港元，相較去年同期的7581億港元，減少150億港元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為6983億港元，按年跌幅為2.9%。

今年第3季本地居民總收入較本地生產總值多出448億港元，相當於該季本地生產總值6.4%，主要因投資收益淨流入。扣除其間價格變動影響後，該季香港本地居民總收入較上年同期實質下跌1.7%，而本地生產總值在同季實質下跌3.5%。

該季香港初次收入(主要包括投資收益)總流入為4017億港元，較上年同期下跌8.9%，相當於該季本地生產總值57.5%。與此同時，該季初次收入總流出亦較上年同期下跌11.2%至3570億港元，相當於該季本地生產總值的51.1%。

就投資收益流入的主要部分而言，因部分本地大型企業在外地的直接投資收益減少，令直接投資收益較上年同期下跌3.7%；證券投資收益較上年同期錄得1.6%跌幅，因本地投資者獲取的非本地長期債務證券的利息收益減少。

另一方面，就投資收益流出的主要部分而言，直接投資收益較上年同期下跌6.2%，主要因部分大型跨國企業在本地的直接投資收益減少。而證券投資收益下跌10.5%，主要因非本地投資者獲取的本地股權證券的股息收益減少。