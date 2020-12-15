獎券基金錄5.22億赤字　六合彩停頓或加劇財政壓力

用以資助社會福利服務的獎券基金，上個財政年度透過獎券、投資及車牌拍賣等，共錄得收入總額19.1億港元，支出則高達24.3億港元，年內錄得5.22億港元赤字，基金結餘總額減至233.4億港元。不過，疫情下六合彩停頓逾半年，意味着基金收入將隨之大減，或會進一步加劇赤字，繼而影響本地建設社福設施。勞工及福利局局長羅致光早前明言，基金剩下可動用的結餘用不到幾年，極需探討解決方法。

立法會文件顯示，獎券基金上個財政年度錄得19.1億港元收入，按年減少約18%，當中61%收入來自六合彩獎券，高達11.5億港元；開支則高達24.3億港元，按年急增41%，當中包括斥資6,670多萬港元建造檢疫隔離營。另外，基金的總承擔額，亦按年急增32%至132.5億港元，當中包括約10.3億港元早前批出建造檢疫隔離營，但尚未使用的餘額。

羅致光早前表示，由獎券基金撥款興建的安老服務設施，其需求將有增無減，預計截至明年3月，基金表面上雖有212.5億港元的預計結餘，但減去今年3月的總承擔額109.5億港元後，剩下可動用的結餘用不到幾年，加上六合彩停頓令基金收入大減，極需探討其解決方法。