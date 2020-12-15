警搗跨境賣淫集團拘31人　27妓女接客3千　惹新群組爆疫危機

新冠肺炎疫情嚴峻，惟有賣淫集團卻無視病毒傳播風險，利用網上通訊軟件，招攬內地女子非法來港，再安排「一條龍」服務，安排她們入住尖沙咀及油麻地區內酒店或無牌按摩院，以從事賣淫活動。警方前日(13日)成功搗破一個跨境賣淫集團，拘捕27名內地妓女及4名本地男女骨幹及成員，揭發該批妓女在3周內接3000人客，她們現正被安排檢疫。由於該批妓女入境未有檢疫，且接觸人廣，一旦有人染疫，後果不堪設想，恐再爆新的播疫「召妓群組」危機。

警方於前晚(13日)展開「寒湖」掃黃行動，派員喬裝嫖客放蛇拘捕31人，包括3名集團骨幹男子(31至46歲)及1名協助集團運作的女子(40歲)，4人涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「協助未獲授權進境者留在香港」被捕。27名(18至42歲)內地妓女，則涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」及「非法入境者接受僱傭工作」被捕，他們現正被扣留調查。行動中，警方亦檢獲約41萬港元現金、25部手機、一批避孕套、漱口水及潤滑劑等。

據悉，每次性交易時間為45分鐘，肉金1400港元，27名妓女在3周內，接待約3000客人。油尖警區由本年7月至今，以涉嫌從事賣淫相關罪行拘捕106人，當中88人為非法入境妓女。

油尖警區區行動主任甄瀚揚總督察表示，集團營運模式為先透過網上軟件招攬內地女子，繼而安排她們入住尖沙咀及油麻地區內5間酒店及2間無牌按摩院賣淫。由於偷渡入境女子不能自行租用酒店房間，主腦除安排集團成員以個人名義登記酒店資料外，亦會教導成員以金錢利誘或動之以情，欺騙市民為集團向酒店租用房間。

他又表示，賣淫集團約1至2周便會為妓女更改住宿酒店，並派成員於酒店大堂「把風」及留意嫖客是否有異樣，交易得益亦是不定時向妓女收取，大大加強警方追查難度。甄瀚揚補充稱，行動仍然持續，不排除稍後會有更多人士被捕。警方亦將會安排涉案的內地妓女進行檢疫。