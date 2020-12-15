兩消防員涉旺角衝突　一人月底將認非法集結藏汽油彈等罪

已婚消防員於去年11月旺角衝突中，涉嫌參與非法集結、拒捕，並管有多支汽油彈及鐵錘等武器，因而被控非法集結、抗拒警務人員、管有物品意圖摧毀或損壞他人財產、管有違禁武器及無牌管有無線電通訊器具共5項罪名，案件今日(15日)在區域法院再訊。他今日透過大狀向法庭表示打算承認所有控罪，而同案另一名消防員則否認非法集結及違反《禁蒙面法》的控罪，案件排期至明年7月開審。

案中5名被告分別是33歲消防員方志雄、16歲林姓男學生、46歲無業漢王若詩、26 歲銀行職員趙皓雋，及49歲消防員陳瑞文。

方志雄被控5項控罪，即指他於2019年11月10日在彌敦道與山東街一帶參與非法集結，管有4支汽油彈、一支鐵筆、一個鐵錘、一把彈簧刀及無線傳聲器，以及抗拒執行職責的警務人員。

辯方今日庭上透露，方打算承認全部控罪，次被告林姓學生也打算承認非法集結罪，連同早前已表示認罪的第4被告趙皓雋，3人的認罪答辯將於本月28日在區院處理。趙被控非法集結、管有物品意圖摧毀或損壞他人財產、管有第一部毒藥及違反《禁蒙面法》等罪。

至於第3被告王若詩及第5被告陳瑞文，則否認非法集結及違反《禁蒙面法》兩罪，2人的案件將排期於明年7月5日開審，明年6月4日預審，控方透露將傳召12名警員證人，並依賴公開平台的片段佐證。