中大研發微型機械人快速自動檢測系統　成本較現有方法低8成

中文大學研發的微型機械人快速自動檢測系統，只需15至30分鐘便能檢測「難辨梭菌」，至目前為止敏感度為100%，其成本約50港元，較現時所用檢測成本約300港元低8成。研究已進入臨床試驗階段，團隊明年將與中大醫學院合作，從威爾斯親王醫院收取大量病人樣本檢測，以驗證系統的準確度。團隊未來會繼續研究，將技術應用於更多病原體，包括新冠病毒。

中大研發的「QuickCAS」系統針對檢測難辨梭菌，整個檢測過程涉及數個步驟，首先將生理鹽水加入病人糞便，其後抽取混合物的上層清液，再將這些清液放上樣本芯片(QuickCAS sample chip)，最後放入檢測機器，機器在15至30分鐘後顯示檢測結果。

中大機械與自動化工程學系副教授張立指出，樣本芯片上的微型檢測機械人，以靈芝孢子作本體，並包裹上氧化鐵納米粒子及碳量子點。微型機械人在檢測機器中會發出螢光，而其螢光在遇上病原體的毒素後會衰減，甚至熄滅。透過這種變化，系統可判斷出樣本中是否有病原體。

張提到，現有難辨梭菌的檢測方法需時約2至4小時，而QuickCAS只需15至30分鐘即有結果，檢測速度較快，成本亦較現有檢測方法成本低8成。加上這個系統全自動，化驗所初級技術員受過基本訓練，亦能操作，可紓緩現時化驗專才不足的壓力，同時減輕醫護人員的工作負擔，並降低檢測過程中的感染風險。

中大微生物學系教授葉碧瑤表示，難辨梭菌是醫院中常見的感染病原體，這種菌會引起腸道感染，其釋出的毒素，可引致肚痛、發燒、休克、甚至腸道穿孔，其傳染性亦相當高。近年在香港染上這種菌的個案亦有增加，快速測試有助醫護診斷，及早感染管理。QuickCAS亦將於本月底的網上虛擬展覽「創新科技嘉年華2020」中展示。