警方今年首11月接1055宗投訴　警員隨身攝錄機計劃已全面推行

監警會今(15日)舉行公開會議，簡報警隊數碼攝錄裝置報告事項、有關反修例示威的投訴統計數據及早前就修例風波事件所作出52項建議的最新情況。據監警會資料，截至12月4日與反修例相關公眾活動衍生的「須匯報投訴」和「須知會投訴」數目，分別為629宗及1,317宗，其中獲全面調查的為26.2%、撤回的為21.5%、未有任何回覆的佔21.2%。

就629宗與反修例示威有關的投訴中，有231宗為嚴重指控，佔整體36.7%，其中主要為毆打(佔111宗、17.6%)、濫用職權(佔108宗、17.2%)等。而就投訴的趨勢，投訴警察課代表指出，在今年的首11個月共接獲1,055宗投訴，較去年同期接獲的1,548宗下降了31.8%，其中最多的類別為疏忽職守(491宗)、行為不當/態度欠佳/粗言穢語(377宗)、及毆打(129宗)。

另外，就警隊數碼攝錄裝置的推行，警方代表指，原定在明年始可以全面推行的隨身攝錄機計劃，現時已全面推行，在口罩令、大型活動皆有助警員執法，警員會在大型公眾聚集、破壞社會安寧，或需要搜證的場合開啟攝錄機。監警會委員對於攝錄機的存檔、查看程序、刪除提出質詢，警方則強調就使用隨身攝錄機有明確的準則，會交由前線警員視情況決定是否使用攝錄機。