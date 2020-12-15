通識科專責委員會突解散　有與會通識教師反對改革

高中通識教育科面臨大幅度改革，課程發展議會轄下的通識科課程檢視專責委員會，昨(14日)聽取當局改革方向後，突然宣告解散，有與會教師則批評有關改革並非專業決定。據了解，課程發展議會將另行成立委員會，商討新課程及考評設計，配合該科的改革及新名。

教育局確認昨日是該委員會最後一次會議，指局方在會上闡述了通識教育科的改革方向，聽取委員意見，並感謝委員會為刪減及釐清現時課程概念付出心血和時間，為改革該科奠下基礎。局方將繼續本着「專業領航」的原則，與課程發展議會及考試及評核局跟進。

通識教師盧日高是委員之一，他昨回應傳媒提問時，反對該科的評級改為合格或不合格，認為改動對學生的學習動機及效能沒有正面幫助，若改革缺乏實證研究，則屬非專業決定。他又認為，教育局未有採納整份委員會報告不是合適的安排。

教協今日(15日)發聲明指，委員在教育局公布大幅刪改的內容前全不知悉，亦有委員公開反對及質疑刪減的建議，批評當局破壞課程改革的諮詢機制。教協又質疑局方為免「殺科」有任何障礙，不惜將負責檢討該科課程修訂的專責委員會棄如敝履，做法粗暴，對當局以政治凌駕教育專業予以譴責。