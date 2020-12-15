書店禁賣美國作家香港紀實新書　疑與國安法有關

《港區國安法》實施已近半年，有指本港連鎖書店Bookazine禁止出售由美國作家Kent Ewing所出版的新書《前線香港1997-2020》，拒絕理由疑與《港區國安法》有關，而出版商Form Asia同樣稱基於政治因素而決定不發行該書。該書原定9月出版，內容主要介紹97年香港主權移交中國以來，香港發生的重要政治事件，包括2014年雨傘運動及現屆政府的「災難統治」等。東網正向Bookazine及Form Asia查詢。

美國作家Kent Ewing的新書原定9月出版，並已協議存放在Bookazine出售。然而在新書面世前，Bookazine一位董事曾發電郵通知他，因書店試圖保持低調，以及由於新法實施的緣故，書店決定不會寄存該書。

除了書店停售外，出版商Form Asia同於9月向作者發電郵，指基於現時的政治環境，因一系列原因，包括難以找到願意的印刷商和設計師，而決定不會發行該書。

Kent Ewing形容此書「不幸」，質疑事件反映出版界自我審查，情況令人恐懼。他又闡述該書總共撰寫了12篇文章，每篇文章約1000字，內容涵蓋董建華作為第一任特首後香港的興衰，亦有2014年雨傘運動，直至現屆政府的「災難統治」，書中亦具備所有關鍵事件的圖片等。