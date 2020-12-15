轉口港角色減弱　統計處：過去10年本港轉口貨量年均跌0.1%

本港轉口港的貨運角色似乎有所減弱。政府統計處表示，過去10年本港港口處理的轉口貨物，每年平均減少0.1%，本港對內地的貨物轉口市場跟隨趨勢轉弱，但本港對越南、馬來西亞的貨物轉口市場則期內錄得增長。

政府統計處發表新一份《香港統計月刊》，該《月刊》內刊登了《2009年至2019年港口轉運貨物統計》的專題文章。文章指，本港港口貨物吞吐量由2009年2.43億公噸，升至去年2.633億公噸，但期內的轉口貨物則由約1.28億公噸，減至約1.26億公噸，10年內減少達179.8萬公噸，平均每年減幅達0.1%。

各轉口市場中，內地依然是本港最大的轉口市場，去年轉口內地貨物達5217.5萬公噸，佔整體轉口貨物的41.3%，但亦較2009年錄得的5269.1萬公噸，減少51.6萬公噸，平均每年減幅達0.1%。反之，本港對越南、馬來西亞及泰國的轉口貨物則錄得增長，分別每年上升3.1%、5.7%和1.4%。

內地轉口市場方面，有71.5%的轉口貨物都是運往或來自珠三角地區，當中以廣州為主，其次是佛山/南海/順德，第3是深圳；而與內地有關的轉口貨物，有10.1%是運往或來自馬來西亞，其次是台灣，佔8.2%。