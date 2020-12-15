東頭邨麗晶花園疑渠管播毒　測量師協會籲妥善維修

近日多個屋苑陸續爆發新冠肺炎，當中東頭邨及麗晶花園懷疑因渠管散播病毒造成社區爆發。為免同類事件再次發生，香港測量師協會今日（15日）就麗晶花園及東頭邨事件給予意見，並指出不妥善渠管改裝或維修如何有隱藏病毒散播風險，同時建議政府重新檢視屋宇法例及推改善方案，以確保市民健康。

香港測量師學會建築測量組上任主席謝志堅指，現時樓宇主要五大播毒隱患為，屋宇沒有定期倒水到隔氣裝置，保持水封功能、企缸改裝並使用不當配件充當隔氣裝置、廚房地台去水及洗衣機去水被不委善封堵、不委善的渠管改裝工程（包括氣喉及啡水氣管等）及渠管滲漏並欠缺維修保養。

而麗晶花園及東頭邨東貴樓的病毒爆發，前會長及前主席何鉅業認為是源於渠喉改裝及欠缺維修等因素造成。他指，現時麗晶花園的渠管狀況良莠不全，支喉大多被改動過或失修，而且去水喉欠缺U型隔氣、隔氣欠缺反虹吸氣閥或反虹吸氣閥被廢物遮蓋影響運作；加上浴缸改企缸等渠管接駁安裝不當，容易令病毒洩漏。

而東頭邨的情況大致相同，但何指出，現時東頭邨的廁所與廚房位置相近，廁所抽氣扇把空氣吹回廚房。而密閉空間，容易形成負氣壓，由於廁所喉管沒有水封等措施，反成其他樓層空氣抽回家中的途徑。他建議開抽氣扇應緊閉窗戶同時，門戶應留有空間，避免形成負氣壓。

協會建議政府應馬上成立跨部門專家小組，重新檢視法例。協會亦提供短中期方案予政府，如提供W型隔氣水封裝置設計及安裝指引，並提供資助；中期則研究及推行改善渠管安裝命令，實行二手樓買賣前的全面樓宇檢測，以免相同事情再度發生。