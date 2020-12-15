政Whats噏﹕許智峯林卓廷搞眾籌　陳克勤寸爆「唔熟唔食」

隨着一眾泛民主派前立法會議員總辭之後，當中唔少人都紛紛加入網上眾籌平台，呼籲支持者捐錢，聲稱話希望得到更多資金，繼續為香港爭取民主自由咁話。議員陳克勤(克勤)都睇唔過眼，話反對派依家嘅策略係「唔熟唔食，消費手足」，對住舊同事一啲都唔留情面，直接點名寸爆前議員林卓廷(阿廷)同埋已經流亡海外嘅許智峯(峯鴿)。

克勤話留意到依家反對派係「唔熟唔食，消費手足」，一味賺自己人嘅錢，搵黃絲老襯。但係講白啲，佢哋完全唔需要同支持者交代眾籌資金嘅詳情，根本冇人知啲錢點用。克勤就舉例話有泛民用眾籌資金，益自己嘅律師朋友，甚至夾帶私逃，其實講緊嘅就係峯鴿喇。

正被警方通緝，流亡海外嘅峯鴿因涉嫌挪用眾籌資金，其銀行戶口因而遭到警方凍結。峯鴿懶係要證明自己嘅清白之身，公開去年底就私人檢控眾籌300幾萬港元嘅核數報告，之不過大家就留意到當中嘅重點喇，發現律師費開支高達112萬港元，而代表律師仲係佢嘅前黨友楊浩然，有瓜田李下之嫌喎。

雖然流亡海外，但峯鴿從來無擔心過生計，有信心應付工作之餘，仲可以養得起一家人。但又話仔細思量後，覺得若然可以好似以往一樣，全職從政，一心專注國際戰線嘅工作，相信可以為香港做更多事，聲稱經過內心一番掙扎之後，決定開設網上眾籌平台户口咁話。

比峯鴿更早開設網上眾籌平台户口嘅仲有阿廷。克勤同時點名批評「依家逗緊3萬幾銀區議員人工嘅6呎4寸高嘅林卓廷」都話要搞眾籌。對於克勤指控話泛民利用眾籌「消費手足」，唔知啲錢去咗邊，阿廷就批評對方含血噴人、屬於無根無據嘅惡意抹黑。阿廷話希望籌集更多資源支持政治理念，而呢啲工作同佢作為區議員處理地區事務嘅工作無關，同時亦毫無衝突，亦有管理委員會、核數師再加會計師監察佢所得嘅眾籌費用。之不過當阿廷發文呼籲大家捐錢時，已經惹來質疑嘅聲音，有網民話佢作為區議員，仍然有糧出，仲要大家畀錢，係咪當人水魚啊。

克勤就提到政府成日都提大家，騙徒手法層出不窮，如果一班泛民支持者仍然信眾籌可以救到香港嘅話，應該要去睇醫生，之不過就奉勸大家唔好睇「黃」綠醫生喇！