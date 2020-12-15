抗疫基金4.0料逾240億　下周一特別財會審議

第四輪防疫抗疫基金即將出爐。消息指，新一輪抗疫基金較上一輪涉款240億港元多少少，涉及範疇包括支援運輸、飲食、零售行業，由於情況緊急，政府將於本月21日提交立法會財務委員會召開特別會議審議。

本港受第四波疫情一發不可收拾，不少行業再受重創，政府早前再次收緊防疫措施，包括食肆晚6朝5禁止堂食、維持2人禁聚令及特定處所需關閉等。消息指，政府眼見經濟環境惡劣，不少市民面臨「開唔到飯」的情況，故急切草擬新一輪抗疫基金，集中支援受嚴重影響的行業。雖然政府早前曾指出財政狀況進入「整固期」，但亦都表示「應使得使」，有人指在庫房仍有約8000億港元儲備的情況下，推出數百億港元的支援措施，庫房仍「頂得住」。

對於疫情如果持續嚴峻，政府會否開大水喉？有消息指情況難以預料，疫情反覆之餘，同時難以預料有疫苗後情況會否有所轉變，但現階段需要對特定行業推出支援是毋庸置疑。

事實上，政府先後推出3輪防疫抗疫基金，包括補助被勒令停業的處所，3輪基金的金額分別為1300億、1375億及240億港元。倘若財會順利通過新一輪基金，政府就抗疫防疫基金的總承擔額超過3000億港元。對於政府早前推出3輪抗疫基金，外界多次批評政府「救啲唔救啲」、「補極都漏」，政府不斷強調財赤高企、不能作出長期支援而拒絕推出第三輪保就業計劃，中小企叫苦連天，認為會加劇倒閉潮及製造失業大軍。

據了解，政府於明日(16日)的衞生事務委員會上，將會進一步交代疫苗供應進度，惟未知會否交代確實款額。消息又指，由於抗疫基金不能再拖，財會在下周一(21日)早上召開特別會議，原定當日召開會議的衞生事務委員會及公務員及資助機構員工事務委員會都要「讓路」。

另外，財政司司長陳茂波早前曾在網誌中表示，今個財政年度政府預算赤字將擴大至超過3000億港元，將是本港歷來赤字規模最大的1年，而經常開支亦將增至接近5000億港元，相當於1997年回歸時的3倍多，並估計明年的財政預算案，仍會是一份赤字預算。陳當時指，本港的財政儲備消耗速度非常急速，1年內由原本相當於23個月的政府開支，急降至現時僅餘約14個月的政府開支。