聖保祿醫院調轉藥物　末期癌症病人誤服　3周後離世

聖保祿醫院有護士誤將另一病人藥物給一名末期癌症病人服用。

聖保祿醫院發生一宗調錯病人藥物醫療事故，衞生署今日（15日）公布一宗重要風險事件，一名98歲女病人於10月7日於聖保祿醫院住院期間，獲派錯誤藥物，病人其後因自身病患離世。聖保祿醫院回覆東網查詢時證實，一名晚期癌症病人於住院期間，護士誤將另一名病人的處方藥給她服用，病人事後轉往深切治療部接受治療。病人3個多星期後去世。

聖保祿醫院表示，已將個案轉介死因法庭進行調查，醫院對事件深表遺憾，一直有與病人家屬進行溝通及即時通報衞生署， 並作出相應改善措施以避免同類事件發生，涉事護士已離職。

衞生署指出，事發當日接獲聖保祿醫院呈報一宗重要風險事件，衞生署在收到通報後隨即作出調查工作，院方已向衞生署提交調查報告。衞生署審視醫院提交的資料後，無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《醫院、護養院及留產院註冊條例》（第165章）或《私家醫院、護養院和留產院實務守則》的要求，因而導致這次事件。

連同上述個案，本港今年至今錄得4宗私家醫院呈報的「醫療風險警示及重要風險事件」。