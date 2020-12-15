堪輿學家：新娘潭路陰氣重　時運低人士易生意外

周漢明指近日新娘潭路意外頻生，或與年近歲晚及上址陰氣較重有關。

大埔新娘潭路2日2宗致命交通意外，有堪輿學家指，近日意外頻生或與年近歲晚陰氣較重有關，加上新娘潭路一向是陰氣極重之地，如「時運低」之人士稍有失神便有機會發生致命意外。

「新娘潭路呢個地方係喺山區，人煙比較稀少，陰氣本身已經重，加上年尾可以話係陰上加陰。」堪輿學家周漢明指，在如此時間及地點之下，一些犯太歲或於秋冬天出生的人士便最易「中招」，「無論係自炒或者人哋撞佢都有機會發生，最好都係減少揸車同踩單車。」周指，如避無可避要駕車或踩單車，建議司機開着大燈甚至於車廂內亦開燈，而踩單車人士則要穿上鮮艷顏色上衣，如紅色或黃色。

新娘潭路彎且路窄，過往曾發生多宗車禍，其中在2008年一年間，一共發生4宗奪命交通意外，造成多人死亡，包括一名年僅13歲女童。而及後的多年間，亦接連有嚴重交通意外，造成多人傷亡。

翻查記錄，今年7月7日早上，一名姓梁(28歲)男子駕駛電單車沿路行駛，在新娘潭路附近的南坑尾對開一彎位時失控自炒，鐵騎士墮地頭部重創，送院後不治。而在2015年、2018年及2019年，亦分別有司機在駕駛電單車或跑車期間，意外命喪新娘潭路上。