入境處4協會譴責港台　就青山灣入境事務中心報道失實

假難民禍港問題嚴重，惟香港電台電視節目《鏗鏘集》昨晚(14日)播出有關屯門青山灣入境事務中心的節目，內容提及青山灣入境事務中心職員以不人道方式對待被羈留人士，4個入境處人員協會今日(15日)發表聯署聲明，指這些極不負責任、立場偏頗、失實及不公正的言論，不單誣衊前線人員的專業，更嚴重損害入境處的聲譽，入境處人員表示極度憤怒，並予以嚴厲譴責。

4會分別是入境事務主任協會、香港入境事務助理員工會、香港入境事務處人員協會及香港入境處員佐級總會。他們在聲明中指，現時在中心內的羈留人士都曾觸犯入境條例，或服刑完畢等候遣返原居地。他們全都沒有香港居民身份，也基於不同原因而未能被即時遣返。部分人士更因曾觸犯嚴重罪行，如謀殺、販毒、勒索或嚴重傷人等而被長時間監禁，又或在擔保期間重犯，而必需繼續羈留，免對社會構成嚴重治安風險。

聲明指，一直以來，入境處人員都以專業態度，依法執行職務，並時刻維持高度正直誠信的標準，確保被羈留人士獲得公正妥善的待遇。這些待遇包括醫療檢驗、運動、個人衞生、投訴渠道、太平紳士探訪等。對於有情緒問題或有意欲傷害自己或他人身體的羈留人士的處理，入境處人員亦是參照當值醫生的專業評估及建議而採取相應措施。

聲明又指，若任何人士認為在羈留期間受到不公正對待，中心有既定及公平的程序供投訴或可向相關執法部門作出申訴，入境處及相關執法部門一定會依照法律及既定程序作嚴肅跟進。然而，節目內容只單方面報道一些人士的指控，在未有持平全面交代本處及其他相關人士的回應及意見的情況下，對入境處及中心的前線人員作出失實指控絕不恰當。對於節目內容無視中心人員，克盡己任維護法紀保障市民生命安全的努力，實有違準確、持平、不偏私的新聞專業標準，4會對有關的失實指控表示強烈不滿及憤慨。

作為入境處人員，4會表示會繼續堅守崗位，不偏不倚地執行法例賦予的責任，全力保護市民安全，維持社會治安，讓公眾利益得到保障。