政Whats噏：李國麟正式離開立法會　話每一處都留低足迹

泛民主派議員宣布總辭後，陸續撤出立法會。議員生涯長達16年嘅李國麟(Joseph)話一早準備離開，只係隨着今屆立法會延任，先至無啦啦「打多幾圈」，但點都有啲不捨之情，寄語大家要回歸理性，一齊商討前路咁話。

Joseph自2004年開始擔任衞生服務界議員，係第5位最資深嘅議員。佢今日(15日)正式將立法會辦公室交吉，同時又喺社交平台發文話「是日大吉，宜撤出立法會！」Joseph話由於一早打算唔競逐連任，暑假已經執拾得七七八八，所以都唔算好吃力。之不過Joseph喺佐敦仲有另一個辦公室喺月底要交吉，真係執極都未執完啊。

知道自己即將撤出立法會，Joseph都密密喺社交平台上載相片，見佢走遍立法會各個角落，佢話自己平時成日帶導賞團參觀立法會，都係望住訪客打卡，而自己咁多年都無乜點影相。Joseph話今日同啲同事一齊執包袱時，都不禁慨嘆立法會外嘅景色真係好靚，而佢喺立法會各處都留低咗好多足迹，要多得擔任帶領導賞團嘅工作啊。

至於未來民主發展方面，Joseph之前都講到面對現時嘅政治低氣壓，以及議會內欠缺民主派嘅真空期，希望大家回歸理性，好好反思同商討未來前路啊。