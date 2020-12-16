濫用覆核滯港頻頻作惡　首3季涉刑案假難民升三成

假難民拖延留港耗盡庫房資源，更嚴重影響本港治安。根據警方數字顯示，今年首3季被捕的非華裔人士高達2,225人，觸犯爆竊案及店舖盜竊分別急升3倍及35%，其中假難民佔641人，較去年增近三成，他們分別干犯多種刑事及暴力罪行。有議員指假難民作奸犯科無法無天，加上手段兇狠，擔心港府再不解決假難民湧港滯港問題，未來治安只會更加惡化。

警方今年首3季拘捕2,225名觸犯刑事罪行的非華裔人士，升幅最大的罪行是爆竊案，去年首3季僅得9人被捕，但今年同期卻多達28人被捕，急升3倍。而最多人干犯的罪行為店舖盜竊，有188人，較去年同期的139人大增達35%。此外，行劫案、傷人及嚴重毆打案等，涉案被捕人數同樣上升。另入境處今年1至11月拘捕150名打黑工的假難民，而警方今年首3季截獲543名非華裔非法入境者。

議員葛珮帆表示，假難民長時間滯港，容易被不法之徒招攬，建立起犯罪網絡後，變本加厲作奸犯科。她又指，受疫情影響，本港各行各業均受影響，出現裁員等情況，而部分以往從事非法勞工的假難民，或因此被裁走，山窮水盡下加入犯案「搵快錢」。葛又稱，港府過往大灑資源處理假難民滯港問題，但有關情況一直未解決，假難民申請聲請被拒後，會提出司法覆核或透過上訴程序，使用本港法援資源換取留港機會。

她批評：「明顯有人濫用司法程序，但港府完全不理會，亦未有解決方案，繼續動用公帑縱容，令本港資源分配不均。」她續指，現時制度容許他們上訴時留港，大量積壓案件令他們變相留港至少3至5年，而目前至少有8,000多宗司法覆核案件，故料本港治安會持續惡化。