東方日報A1：港府7年燒逾60億養假難民　夠起6000間公屋

假難民禍港擾民多年，令治安及環境衞生愈趨惡化，近7個財政年度更狂燒高達逾60億元公帑，惟港府一方面大灑金錢在假難民方面，卻對市民苦況視而不見，市民深受住屋、就業及醫療等問題影響，生活在水深火熱中，遲遲未得到適切援助。單計住屋問題，若將該60億元撥作興建公屋，估計可提供約6,000個單位。各界炮轟港府根本是「貼錢買難受」、「百害而無一利」及「倒錢落鹹水海」，促當局將資源撥歸於「港人優先」，先解決港人燃眉之急，投放到不同的利民措施，才是明智之舉。

港府早前指出每個公屋單位平均建築成本，2015至2017年度為60萬元，估計2020/21年度成本突破100萬元大關，故以港府近年撥出逾60億元予協助免遣返聲請者作計算，大約能興建6,000個公屋單位。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，即使6,000個單位未能完全解決本港住屋問題，但至少能紓緩現時長達5.6年的公屋輪候時間，減低民怨，坦言：「60億元不算大數目，但港府已動用太多錢處理這些假難民。」若港府繼續撥大量資源支援有關假難民，到頭來可能是「貼錢買難受」，他建議：「假難民歷年為本港帶來不少治安問題，只要減少這類支援，就能減少一個讓他們來港的誘因。」

陳續指，本港現時經濟及社會受疫情打擊，港府不應如此慷慨，直指：「根本無多餘錢幫這些所謂難民，當中不少更是假難民，必須盡快取消，不再提供經濟上無限量援助。」他認為用於假難民身上的是納稅人的金錢，原可於疫情期間好好支持市民抗疫，可用於「保就業」計劃、可支援中小企、可買口罩給市民或資助市民做檢測，偏偏就枉費金錢在假難民身上。

房委會委員柯創盛表示，假難民問題已纏擾香港多時，批評政府沒有積極面對之餘，更漠視民間建議，一直未有設置禁閉營或收容中心安置難民。由2014/15年度起至今7個財政年度，特區政府用於假難民問題的公帑超過60億元，柯直斥政府花冤枉錢，直言：「這60億如同倒錢落鹹水海。」他又指，若這筆錢能投放到不同的民生措施，包括為基層、劏房戶，甚或更多群體提供現金津貼或其他支援，這樣分配財富才有價值。

假難民為港府財政持續造成極大負擔，不少公帑用於審核和處理難民聲請上訴、公費法律支援，以及人道援助等費用。自2009年底改善行政機制實施起至2020年9月，入境處完成審核的22,737宗聲請中，獲確立的酷刑/免遣返聲請只有231宗，確認率僅僅1%，換言之，99%聲請均不成立。

根據房屋委員會數字顯示，公屋輪候仍大排長龍，上樓遙遙無期。今年9月底，輪候冊共有26萬宗申請，預料目前公屋平均輪候時間達到5.6年，其中長者一人申請者的平均輪候時間3.3年。而運輸及房屋局局長陳帆更指，有關輪候時間預計要5年後才有改善。

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