何志平專欄：權力的爭奪

老朋友從休斯敦發來興奮的消息，說美國選舉人團投票結果出來了，拜登獲306張選票大勝！老朋友「邁斯達」（假名）是德薩斯州的老教授，曾在中國和在香港生活過好幾年。

邁斯達雀躍的說：「特朗普團隊這次競選活動中引入了50多條法律訴訟來挑戰檢驗點票的結果。一次又一次的大聲疾呼，但由始至終拿不出具體證據。州官員、州立法機構、州和聯邦法院，都聽過了他們的論點，並最終向美國最高法院提請審議。全國有80多名法官聽取了他們的意見，都沒有發現任何理由或證據可以推翻或質疑選舉的結果。特朗普用盡所有可以用的途徑來推翻對他不利的選情，任他想盡試盡一切辦法，都是徒勞無功，都不得逞。」

我急於了解下一步的發展，問道：「選舉團已投下票來，有結果了，也可以說是驚奇的順利。那四個極具爭議的搖擺州都歸隊了，把票投向拜登。候任總統也公開發言呼籲團結了。2020年這次的選舉人團投票所吸引的視線和注意力，是除了1789年第一次選舉華盛頓為總統以後，最高姿態的一次！特朗普還沒有認輸啊！下一步又是怎樣的招數呢？」

老朋友馬上回答說：「你以為特朗普會最終承認落選嗎？沒有規則說他必須認輸收兵罷戰！四年來他從來只有說是他贏了，他從來沒有在任何事件上輸過，他是絕對不會張開雙臂歡迎拜登進入白宮裏來的。11月7日當媒體宣布普選結果時並沒有發生；選舉結束後，最高法院沒有受理他的訴訟案件，這時也沒有發生；選舉人團投票結束後，也沒有認輸；一月份他離開白宮時，都不會發生。他是永遠都不會，亦不可能承認他是失敗者的！」

邁斯達話鋒一轉的又說：「在美國這裏的氣氛，是選舉已經告一段落的了。根據這邊的陰謀論，隨着下來的就是重磅的壓軸最後一擊了！2021年1月6日，眾議院和參議院的聯席會議上，開票審議及確認選舉人團的投票結果。預計這裏也不會有甚麼驚喜。程序都是聯邦法律嚴控規定而形式化的。副總統彭斯作為參議院議長將主持會議並宣布開啟票箱，由兩名眾議員及兩名參議員負責開票唱票和數票，之後便全體投票表決確認結果。當然技術上，任何一位國會議員都可以提出異議和反對。關於任何動議最多可以進行兩個小時的辯論，而每個成員最多可以發言五分鐘。到這環節肯定會有戲劇性的政治表演，這是特朗普陣營夢寐已久的時刻，一定會重錘出擊的！還記得有125名共和黨眾議員聯署支持德薩斯州的最高法院提請推翻幾個搖擺州的選票結果嗎？他們，甚至有更多的共和黨內外的勢力會在那一刻揭竿而起，製造混亂的！你不見嗎？今天選舉人團投票是結束了，但絕大部分的共和黨議員都沒有恭賀或承認拜登勝選！這裏好些人都知道這兩星期將會是個非常忙碌和異常緊張的聖誕節和新年，特朗普團隊和死硬派的共和黨成員一定會傾巢而出的做各議員們的工作，不用說就是利益的交易嘛！」

我好奇的追問：「特朗普只是還有30多天的總統，他還有甚麼利益可以作交易條件呢？」

邁斯達哈哈大笑着說：「還多着呢！你不見德薩斯州的司法部長派克斯頓多麼的英勇護主嗎？他為特朗普提交訴訟案件至聯邦最高法院，要知道我們這位司法部長正在被調查貪污及濫用權力等刑事罪行，聞說他正在向總統尋求特赦呢！不排除其他人也有小辮子抓在當任政府手裏！」

我恍然大悟的說：「怪不得在同一天，美國總檢察長巴爾宣布立刻離職！是讓路給特朗普為所欲為！也是在同一天，美國因病毒而死的人數超過30萬人！」

老朋友嘆了口大氣，無奈的說：「在美國，政治是權力的掌握和爭奪。人命？是籌碼和數字而已！」