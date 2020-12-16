Dr.東：肌肉營養不良症初期難察覺　發育遲緩易跌倒要警惕

肌肉營養不良症屬較罕見的疾病，主要與基因遺傳有關，患者的肌肉因欠缺特定營養而萎縮，嚴重可致關節變形及攣縮，心臟及呼吸肌肉更可能隨年紀增長而弱化，誘發致命併發症。有專科醫生指出，該症早期病徵多數是肌肉無力及發育遲緩等，容易被忽略，提醒市民若無法做仰臥起坐或容易跌倒，並評估自己或孩子的表現是否遠遜同齡人士，如有需要應及早求診。

港怡醫院腦神經科顧問醫生朱炎培表示，根據臨床症狀，肌肉營養不良症分為多個類別，當中以「杜興氏肌肉營養不良症」（DMD）、「碧加氏肌肉營養不良症」（BMD）、「肢帶型肌肉營養不良症」（LGMD）及「面肩肱型肌肉營養不良症」（FSHD）較為常見。

其中DMD及BMD較常在兒童時期發病，DMD是X染色體遺失一段基因，無法製造蛋白質失養素，令肌細胞容易死亡。患者通常約5歲時出現明顯徵狀，包括上落樓梯非常困難等。每3000多人便有一人是DMD患者，全是男性，因女性有2條X染色體，即使其中一條出現基因缺陷，「都有另一條彌補功能」。而BMD患者雖可製造失養素，但蛋白功能不正常，發病時間會較DMD稍遲，通常在11歲左右。

至於LGMD及FSHD較常在成人時期發病，前者可細分20多種，患者的盆骨和肩胛附近的肌肉首先萎縮，其後逐步發展至四肢末端，「行路好似鴨仔」，部分更會出現關節攣縮變形或脊椎側彎，心臟及呼吸肌肉亦可能受影響。後者則在10多歲時發病，亦可能較晚發病，臨床差異相當大，最常見的初期徵狀是手臂無法抬起至超過肩膀，部分人會有視力或聽力障礙，少數則會心智遲緩。

朱指出，該症早期徵狀不明顯，部分成人患者或誤以為是疲勞或年老退化所致；幼童亦可能被誤會為發育較差，朱指即使是醫生，亦未必能立即聯想到肌肉營養不良症。該症雖未有方法根治，但朱指及早確診和治療，有機會避免肌肉功能持續受損惡化，並可提升生活質素，部分患者甚至能成功完成學士課程，勉勵「患病唔代表世界末日」，仍可擁有積極人生。

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