新冠疫苗資訊不具體　馬仲儀：接種前應評估風險

港府早前公布採購新冠疫苗安排，引起各界對疫苗安全及成效的關注。公共醫療醫生協會會長馬仲儀今早(16日)在一個電台節目指，現時有關疫苗的實際內容、時間表及接種安排並不具體，某些疫苗仍未有第三期臨床測試數據，認為現時斷言是否應該接種是言之尚早，很多醫護與她都會評估承受風險，才考慮是否接種。

她強調，自己不是反疫苗人士，每年都有接種冬季流感針，亦非常鼓勵院舍長者或高危人士接種新冠疫苗，但無論是外國、內地或本港專家研發的疫苗，都不是推出了很長時間，而接種新疫苗有相當的風險，除了有公共衞生的考慮，市民也需要考慮個人自身安全及不良反應，包括神經系統過敏，後果可以很嚴重。

對於當局指市民不能選擇接種哪款新冠疫苗，她表示理解，因為接種新疫苗是龐大工作，如果市民可以選擇，政府的工作難度將大幅增加，但如果市民對某一個時段供應的疫苗缺乏信心，留待下一個階段才接種也是合理。

另外，受到新冠肺炎及冬季流感雙夾擊，本港公立醫院醫療需求急增，馬仲儀表示，近日公院的內科病房、深切治療部病房都出現擠迫情況，部分醫院的呼吸機供應亦出現緊張，同時有部分醫護人員需加班，惟估計暫時未到醫護最忙的時間，仍需視乎天氣會否再轉冷，以及疫情會否再惡化。