選材到零售均影響口罩效能　黃鳳嫺籲廠商留意產品質素

口罩品質直接影響使用者的安全，消費者委員會繼2017年之後，再進行大型口罩測試，並測試了市面上出售的30款外科口罩，結果顯示整體過濾效能不俗，但有70%樣本在不同範疇仍需改善。消委會總幹事黃鳳嫺今早(16日)在電台節目呼籲口罩廠商，不論是平行進口或自行生產，廠商都有責任保證口罩的質素。

消委會在市面購買了30款口罩並進行測試，當中有29款樣本的平均細菌過濾效率及平均顆粒過濾效率均達95%以上，即達到美國材料和試驗協會(ASTM)1級要求，一般情況使用已足夠，但有1款口罩的顆粒過濾效率只得86.64%。黃鳳嫺指出，消委會將這些產品帶到實驗室，並按這類產品的測試方法，跟足要求去做而得出結果，提醒口罩廠商要小心留意產品質素，由選購材料，生產、運送到放於零售點出售，許多不同關卡都影響產品質素。

對於有口罩廠商回應消委會報告，指測試的口罩可能來自平行進口，或者公司自行測試結果屬合格。她表示，消委會是根據國際慣例，按消費者購買模式購入口罩樣本，消委會明白廠商的回應，亦已將回應清楚地寫入報告。