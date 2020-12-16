寶達彩雲採樣站數十名市民排隊　徐英偉巡視15分鐘即走

新冠肺炎疫情仍然持續，衞生防護中心將大埔大榮里28-32號豐年樓1C單位、觀塘寶達邨達怡樓及黃大仙彩雲(二)邨明麗樓列為強制檢測範圍，政府今(16日)起在相關地點附近設立流動採樣站。東網記者早上約10時，到彩雲邨明麗樓旁籃球場設立的彩園臨時檢測中心視察，已有約20人排隊，市民對疫情都感到憂慮。民政事務局局長徐英偉早上約10時10分到該檢測中心巡視，及後進入明麗樓，逗留約15分鐘後離去。

採樣站在今早10時開始運作，設在寶達商場旁空地（近寶達邨達喜樓）、及彩雲（二）邨明麗樓旁邊的籃球場，服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至下周日(20日)。在彩雲採樣站等候檢測的居民曾先生戴上保護眼罩，年過七旬的他表示，已連續數月減少外出的次數，亦擔心自己染疫的風險，會加強個人衞生。另一居民陳婆婆則戴了兩個口罩，於早上9時許便到場排隊，她擔心早前進行的深喉唾液檢驗不準確，希望多進行一次採樣。她透露平日到街市買菜皆會戴兩個口罩，「感覺安全啲」。

至於寶達商場旁空地（近寶達邨達喜樓）的採樣站設有「達怡樓住戶排隊專線」及「非強制性住戶隊專線」，在今早10點前已有近40人排隊，10多分鐘後輪候市民已增至約50人。

觀塘寶達邨達怡樓昨日(15日)多1宗初步確診，是早前確診者的家人，該樓過去已有7宗確診，共涉4個單位。至於黃大仙彩雲邨明麗樓，昨日同樣增1宗確診，累計6宗，涉及4個單位。衞生防護中心向兩幢大廈的住客，以及在上月20後曾到訪2小時或以上的訪客，發出強制檢測令。