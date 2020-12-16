工務小組通過基本工程儲備基金撥款　議員憂上限提升無監察

立法會工務小組委員會今（16日）召開會議，通過2021-22年度基本工程儲備基金整體撥款，涉款242億8350萬港元，及建議提升基本工程計劃下，丁級工程項目和整體撥款分目電腦化計劃的授權上限，由3000萬上升至5000萬港元。多名議員關注將上限增加，將影響立法會和公眾監察公帑運用，質疑是否有需要將上限大幅提升。

議員鄭松泰指出，小型工程大量分拆申請撥款，例如警察總部不同樓層的裝修工程均分開申請，難以理解為何每個樓層的裝修涉及上千萬元。議員陸頌雄亦質疑提升撥款上限，會令承辦商「有大食大」，將工程費用訂至上限。他指不少小型工程，例如在公共屋邨地下增設社福機構、大學小型工程、動植物公園更新2個鳥籠，均需要2900萬港元。他認為，費用都巧合地接近上限，現時經濟下行，擔心政府放寬上限後，承辦商即將費用上調至4900多萬港元。

財經事務及庫務局副秘書長李文成表示，政府對處理小型工程費用有嚴格規定，工程費用需符合分目範圍，不容許人為拆單的情況出現，又解釋即使同一個政府大樓亦有不同部門及運作需要。發展局總助理秘書長馮耀文則解釋，工程上限在過去8年都沒有調整，指個別項目的成本和工人工資均大幅上升，加上通脹才將上限提升。

2021-22年度基本工程儲備基金整體撥款及提升授權上限，以14人在席，11人贊成，1人反對及1人棄權通過，將於明年1月提交財委會審議，並會分開表決。