住宅信箱變「無掩雞籠」　住戶信用卡遭盜用透支失逾30萬元

警方早前接獲14名市民報案，指在並無遺失信用卡下，被人盜用透支現金，一共損失約32萬港元。案件由秀茂坪警區重案組接手調查，其後發現有人懷疑在多處住宅大廈，盜取住戶信件，從而取得受害人的信用卡資訊，繼而在銀行櫃員機提取現金。

警方指，賊人針對位置較隱蔽、保安措施較少的屋邨，趁無人注意時闖入，在住戶信箱中尋找獵物，當發現附有新簽發信用卡的銀行信件時，賊人會將信件取出打開，將信用卡上的晶片以工具「偷龍轉鳳」，並記下其預設密碼，再將信件還原密封放回信箱。

受害人收信後往往未有發現信件曾被動手腳，如常啟動該張信用卡後，賊人得以將盜來的晶片裝在偽造的信用卡上，再在櫃員機提款獲利，受害人待銀行通知後，始知信用卡被人盜用。

警方分析多條線索，成功鎖定一名49歲本地男子，並於昨午(15日)5時許，該名男子再於櫃員機以假卡提取現金時，被埋伏的探員以涉嫌「盜竊」及「偽造」罪拘捕。警方強調，盜竊及偽造均為嚴重罪行，最高均可被判監10年。

警員其後搜查被捕男子寓所，發現28張相信由他人信用卡上取出的晶片，以及一批屬於他人的卡片，包括銀行卡、會籍卡、學生證及3張已經報失的身份證。據了解，經警誡下，被捕男子承認涉及多宗同類案件，警方目前不排除有更多受害人及更多人被捕。

警方呼籲屋苑保安時刻警覺，切勿被可疑人士進入大廈，建議保安公司加強信箱位置保安，包括加裝閉路電視或加強巡邏等。而市民亦應小心檢查銀行信件，判斷是否曾被人開啟或動過手腳。