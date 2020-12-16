遙距營商計劃至今批出近2.6萬宗申請　涉款14億元

政府今年上半年推出「遙距營商計劃」，支援企業採用資訊科技方案，在疫情期間繼續營運和提供服務。創新及科技局局長薛永恒今早(16日)回應工業界議員吳永嘉書面質詢時表示，當局在5月18日至10月31日期間，共收到38,572宗申請，截至昨日(15日)已處理其中28,038宗申請，當中有25,930宗獲批；扣除3416間企業申請獲批後放棄參與計劃，獲批申請所及的總資助額約14億港元，平均每宗獲批6萬港元。

薛永恒指，在目前已處理的個案中，僅有2,108宗申請被拒；而在25,930宗獲批的申請中，包括有3,010間企業兩次申請計劃均獲成功獲批。他又指，當局收到的申請中，近1萬宗是在10月最後一個星期才遞交，當局目前仍在處理餘下的約1萬宗申請。

薛強調，有關計劃屬「防疫抗疫基金」下推有時限性措施，當局並無有計劃重新接受申請，或上調每間企業最高可獲的資助總額；但指企業亦可透過「創新及科技基金」轄下的「科技券」，提高生產力或將業務流程升級轉型。

對於計劃推行後，被指處理申請速度緩慢及查詢熱線難以接通，薛解釋，該計劃原先目標是資助約3,000間企業，當時預計秘書處可於10個工作天內完成批核，惟計劃推出後，企業反應熱烈超乎預期，秘書處需時處理大量申請，而每個申請所需的審批時間未能一概而論；又指在增加人手後，現時大部分來電均可以在即時或1日內獲得回覆。