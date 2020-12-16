外傭群組染疫僱主居紅磡都會軒1座　昨增22食肆上疫榜

第4波疫情持續，衞生防護中心昨(15日)更新確診者住所及行蹤表，顯示大埔豐年樓外傭宿舍的其中一名外傭居於紅磡都會軒1座，其同住的4名家庭成員均確診，包括一名6個月大女嬰。另外，本港新增22間食肆有確診者到訪，包括荃灣「亞玉豆腐花」、元朗「華星冰室」、奧海城2期「蕃滿門」、沙田「米線陣」及「沙田友冰室」等。

根據資料，豐年樓至今已累計有12宗確診個案，而8宗涉曾到訪豐年樓的外傭，其餘4宗是外傭的僱主及其家庭成員，涉事54歲外傭（編號7595）的家庭成員包括一名6個月大女嬰（編號7645）、36歲女子（編號7659）、58歲男子（編號7652）、36歲男子（編號7651）均確診。5人報稱的住址均為紅磡置富都會上蓋都會軒1座。

昨日確診的98宗個案中，有27宗個案患者的報稱住址位於公共屋邨，包括乙明邨、雲漢邨、華心邨、油麗邨、新翠邨、彩虹邨、運頭塘邨及紅磡邨等。

另外，過去14日有患者到訪過的餐廳新增22間，油尖旺區及沙田區的上榜食肆較多，油尖旺區方面，旺角兆萬中心「Yadllie Plate」、佐敦康僑大廈「七福神和食亭」、旺角彌敦道594-596號「紅茶冰室」、大角咀奧海城2期「蕃滿門」及佐敦白加士66號「太興」均有確診者曾到訪；沙田區方面則包括沙田連城廣場「米線陣」、大圍美林商場「海港燒鵝海鮮酒家」、馬鞍山恆安街市「鼎鋮小食」、石山京瑞廣場1期「沙田友冰室」。