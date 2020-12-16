政府上年度接9300宗要求公開資料　較去年增20％

申訴專員公署早前發表2019/2020年度年報，指公署收到投訴多達19,767宗。政務司司長張建宗今早(16日)表示，政府部門和公營機構已接納大部分申訴專員的建議，並已經採取跟進行動，向申訴專員提供詳細資料。他又指，政府各部門收到索取資料要求持續上升，於2019/2020年度接獲市民根據《公開資料守則》提取索取資料要求逾9,300宗，是歷年最多，較去年度增加逾20%；至於非按守則提出要求則不計其數，又指自守則推行以來，94%個案獲提供全部資料，3％個案獲提供部分資料。

對於申訴專員在《申訴專員年報》中提於2019/2020年度收到100宗涉及違反守則的投訴，張建宗指，去年政府和公營機構處理索取資料的投訴是要求個案的1％，明白公眾對公開資料的期望有提高，政府會加強培訓，按守則處理要求。

張建宗指，申訴專員在年報中強調主動調查是賴以審研行政系統性的問題，以及推動公共行政正面轉變的有效工具，對此深表認同。他又指，對於申訴專員已宣布展開8宗調查，包括政府監管私營機構疫苗機制、廢物分類回收筒管理和成效，政府期待申訴專員的調查和建議，相關政策局會與公署緊密合作。