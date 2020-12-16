安心出行更新後僅多1萬次下載　公私營場所增1000個

港府上月16日推出「安心出行」流動應用程式，讓市民記錄個人外出行蹤，並在上周五(11日)公布新增3項功能。創新及科技局今(16日)回覆議員提問時表示，截至昨日(15日)，程式的累計下載數字超過37萬，但若比較當局上周五公布的下載數字，更新後4日內僅新增了約1萬次下載。而公私營場所方面，11日至15日間多了約1000個登記。

局方表示，截至昨日有超過6.4萬個公私營場所參與貼上「安心出行」二維碼，讓市民掃描登記行蹤，當中1.3多萬個屬公營場所、5.1萬多個為私營場所。創新科技局本月11日曾表示，「安心出行」下載量至當日有逾36萬次、有超過6.3萬個公私營場所參加計劃，並會增加3項功能。

局方強調，追蹤接觸者是防止病毒進一步傳播的重要一環，食物及衞生局聯同該局及其他相關部門，正研究開發一個專為接觸者追蹤工作而設的內部資訊平台，連繫多個相關部門或機構及現有的資訊系統，以電子方式統一收集追蹤接觸者所需的資料，簡化現時以人手為主的資料搜集、輸入和分享程序，加快衞生署追蹤接觸者並對其進行檢測、檢疫或醫學監察的工作。