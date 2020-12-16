男警認盜卡買手機保釋候判　稱當時反修例運動影響心情

一名男警在休班期間，在戲院偷取他人的信用卡後，於同日再拿卡去購買兩部共值近2.5萬元的手提電話。他被控一項盜竊罪及一項欺騙手段取得財產罪，案件今（16日）在東區法院再訊。被告承認兩項控罪，稱除一時貪心外，還受當時反修例運動致親友疏遠影響心情。法庭准他保釋至12月30日，以待其社會服務令報告後判刑。

28歲被告李卓軒，報稱任職警察。控罪指，他於2019年10月14日，在太古城中心5樓一間戲院偷竊一張屬於黃姓男子的渣打銀行信用卡，並即日再到銅鑼灣希慎廣場的Apple Store購買兩部iPhone 11手提電話，總值24,998元。

辯方求情指，被告當差3年期間「無做過一件錯事」，今次盜取信用卡只因一時貪念，見到有人將卡遺留在櫃枱，便順手牽羊。加上當時他正面對經濟壓力，需要供車之餘，借了5萬元給朋友又未能收回。他事後感到十分後悔，被捕時更有「解脫」的感覺，並即時承認罪責，故相信這只是單一事件。

律師更表示，案發時正值反修例運動，被告見部分親戚朋友開始疏遠，感到心情低落，對他今次偷竊行為或多或少都有影響，故希望法庭考慮到被告坦白認罪、態度合作，建議先為取社會服務令報告再作決定。

裁判官張志偉考慮到被告願意作出賠償及即時認罪等因素，認為不需重判以收阻嚇公眾之效，同意先為被告索取社會服務令報告，期間准他繼續擔保外出，不過重申索取報告不代表法庭不會考慮監禁式的刑罰。