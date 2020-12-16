議員倡強制全民檢測　政府稱不配合禁足令難有成效

第四波新冠肺炎疫情反彈，確診和源頭不明個案急速上升，食物及衞生局局長陳肇始今早(16日)在立法會回答議員質詢時表示，強制性全民檢測並非有效的抗疫措施，實行必須配合全面的禁足令，但安排必會影響香港正常運作及市民生活，認為現時精準防控為重點，針對有風險人士進行強制檢測，配以更廣泛和便利市民的自願檢測是更為合適的策略，政府亦曾諮詢4名專家顧問意見，他們一致不支持在港推行強制性全民檢測。

陳肇始續說，單靠政府透過法例施加限制和要求，並不足以達至遏止疫情的成效，因此非常需要市民大眾合作和自律，在這段時間盡量暫停社較活動，若市面人流未有大幅下跌，不排除引入新法例規定，進一步規管社交活動和聚會，以保障公共衞生。她認為，若要成功防疫抗疫，必須多管齊下，措施亦必須以科學為本，達至「內防輸入，外防擴散」，才是有效的方法。

提出質詢的議員蔣麗芸批評，措施不夠完善，最近有數百個源頭不明的個案，加上近日被捕的30多名性工作者曾接客3000人，若她們有人確診，政府如何做到「須檢便檢」以及「 應檢盡檢」，以找出感染源頭。議員劉國勳批評，「安心出行」流動應用程式形同虛設，詢問政府可否要求所有食肆等公共場所張貼二維碼和強制市民下載使用。

陳肇始回覆指，檢測量已大大提升，她舉例指「歌舞群組」出現爆發，政府會立即發出強制檢測令和公告，勒令曾到訪有關處所的人士必須檢測，當局會繼續留意情況，加強社區檢測中心、流動採樣站和派樽服務。她又說，「安心出行」和健康碼是兩個不同措施，目前法例已要求所有表列處所張貼二維碼，若強制市民使用則比較複雜。政府較早前亦和內地當局商討，如市民檢測後證無染疫，便可上載結果至健康碼，讓其過關到內地。