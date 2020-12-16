恐嚇審黎智英案法官　意圖影響司法審判　鄭若驊：做法徒勞無功

近年不少法官和司法人員遭投訴，審理壹傳媒黎智英等人涉欺詐罪的總裁判官蘇惠德，亦是《港區國安法》指定法官，早前接到死亡恐嚇。律政司司長鄭若驊今(16日)表示，對於針對、對法官和司法人員有恐嚇成分的言論，如有人意圖以這些言論影響司法審判權，做法是徒勞無功，亦不同意這些干涉司法審判的做法。她表示，社會是絕對可以按理性、客觀、根據事實去討論判詞，但絕不可以攻擊司法人員，律政司在適當情況下會發聲和提醒市民。

對於英聯邦律師協會就本港法官被恐嚇作聲明，當中指在司法機構被無理攻擊時，政府組織應如何捍衞，鄭若驊表示認同，又指希望兩個法律專業團體能適時向社會大眾表明立場。至於被問到律政司的呼籲和提醒是否太遲，鄭若驊稱任何人在社會均可客觀討論案件判辭，不希望社會的水平僅留意結果，如喜歡就拍手掌、不喜歡就罵，一定要了解當中的原因，不能攻擊法官和相關參與人士，是法律不容許。她又指，當有人發表接近越過合理、法律可容許的意見時，作為律政司司長是必然要站出來，但並非每次有人發表意見、在報章內發文章，律政司都需要評論。

對於有建議指，將壹傳媒黎智英送上內地受審一事，鄭若驊稱相關案件已進入司法程序，因此不能作任何回應。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強強調，恐嚇法官屬嚴重罪行，認為律政司目前應該加快檢控涉恐嚇者。他指出，鄭若驊現時有表態屬好事，但批評她在事件發生後未有即時發聲，甚至比大律師公會「遲來的聲明」還要慢。

陳又認為，社會現時出現恐嚇法官的現象，在於鄭若驊長期「唔出聲」變相縱容而生。他指出，對於有部分反修例案件中的示威者被「黃官」放生，或獲法庭亂批保釋申請導致多人棄保潛逃，律政司提上訴速度慢甚至不提出上訴，變相令「反中亂港」人士更加有恃無恐，恐嚇一些實事求是或中立的法官。

他建議鄭應退位讓賢，讓給更有能力和決心的人出任律政司司長一職，指出律政司需要在未來抗疫措施上給予法律意見，又形容政府未來有多場硬仗，例如要為公務員宣誓等提供法理依據，認為鄭應下台，讓有心人出任律政司以做好解說工作，