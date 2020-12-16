張建宗以抗疫為由暫不分拆運房局　議員促盡快處理

社會有聲音指運輸及房屋局政策範疇繁重，應該分拆，而政府亦曾於2018年表示認同，惟至今未有時間表。有議員今日(16日)在立法會會議上促政府分拆運房局，確保航運物流業繼續發展。惟政務司司長張建宗指改組需時，現階段政府以抗疫為首要工作。

議員麥美娟批評政府在新一份《施政報告》雖然有提及有關事項，但至今仍未有時間表，質疑特首是否待連任才處理，又指張建宗回應兩版半紙，認為「其實得半頁真係回應拆局，即係唔會做！」她更重提油麻地早前發生大火期間民政事務局局長徐英偉上載食糖水的相片為人詬病，徐當時指自己是「multitasking」（同時處理不同工作）、沒有衝突。

麥質疑官員現時是否只能「single-tasking」，只做抗疫一件事，又斥現時政府的抗疫工作「唔見得做得好」，批評如「無人駕駛，倒瀉籮蟹」，市民好擔心。她促政府既要做好防疫抗疫工作，也要處理房屋及運輸基建問題。

議員石禮謙對運房局工作困難表示理解，但指政府需要改革政策，舉例港鐵每年加價，市民任人魚肉。石禮謙希望局方私有化港鐵，讓60至65歲的市民都可以坐「好好嘅」鐵路。

航運交通界議員易志明指，佔本地生產總值約20%的航運物流業有77萬就業人數、但過去10至20年內業界情況每況愈下，希望盡快拆局以確保業界發展。易志明又稱「感謝司長寫兩版幾紙回應」，但促請政府履行分拆運房局的承諾。

張建宗回應指，政府對拆局持開放態度，舉例指政府早前將效率促進辦公室給予創新及科技局、將法律援助署給予政務司司長辦公室管理，惟政府現時需要全力抗疫、重振經濟，以及推行惠及民生的措施。

張又稱香港去年爆發社會事件，今年有疫情襲港，雖然政府承諾會改組，惟改組涉及開設新決策局、人手配置、修例等程序，需要大量時間，希望社會體諒。張承認改組運房局「有少少遲咗」，但絲毫不會影響本港的房屋及公共運輸政策。