社工總工會總幹事許麗明　獲裁定阻差辦公罪名不成立

香港社會工作者總工會總幹事許麗明，被指於去年9月29日港島區的警民衝突中阻差辦公。她否認控罪，經審訊後今（16日）於西九龍法院被裁定罪名不成立，並兼得訟費。涉案警員早前供稱，許當時多番企圖接觸被拘捕的犯人，又不聽從警告，更將他推倒在地。然而在盤問時，他又同意自己跌倒可能只是意外。

50歲的許麗明被控於去年9月29日，在金鐘金鐘道的行車路近樂禮街處，故意阻撓正當執行職務的警務人員。

裁判官裁決指，經比較現場片段和涉事警員莊的朗之證供後，法庭發現兩者有多處不同之處，包括莊首次看見被告時，被告身處的位置。此外，莊聲稱曾邊後退邊伸手攔截被告，說法亦與片段不符，故法庭認為莊並非可靠的證人。

此外，現場片段顯示被告表現合作，並跟隨警員指示過馬路離開，期間再遭莊等多名警員包圍，雖然莊及後兩次跌倒，但其中一次是他意外踩在石壆的不平處，失平衡下才跌倒，另一次則是碰巧有警員拍低被告舉起的手，令被告的手打向他，他才再次跌低。裁判官認為事件純屬意外，不認為被告有意圖襲警，加上她態度合作，故亦不認為她有作出阻礙警察的行為，故裁定她罪名不成立。

辯方申請訟費，控方則指被告轉身後，面對的方向正正是警方的押解犯人收集點，認為她屬自招嫌疑。裁判官認為被告只是遵照警方指示離去，不算自招嫌疑，故批出訟費。

許麗明在庭外表示，身為社工會與同事一起守護公義，希望所有被捕人士都會有公平合理的審訊。許又認為，若考慮到控方在案件開審前修訂控罪，本案其實亦算是濫捕。