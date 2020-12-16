職訓局零售業基礎文憑收生跌至個位數　下學年停辦

職業訓練局與香港零售業管理協會合作推出的「零售業職學創前路先導計劃」，報讀學員人數近年大幅下降，去年9月開課的第六屆基礎文憑課程只有9名學員報讀，今年9月開課的最新一屆基礎文憑課程，更只有4名學員報讀，商務及經濟發展局指，考慮到學員對先導計劃課程的需求大減，將於下學年停止接受申請，現正參與計劃的學員將不受影響。

商經局局長邱騰華表示，先導計劃首屆基礎文憑在2014年9月開課，共有255名學員報讀，分別受聘於20間公司。2018年9月開課的第五屆基礎文憑課程，共有24位學員報讀，當中11名於2020年2月底完成課程，其餘13位學員退學。

根據職訓局向退學學員查詢時表示，退學的原因包括提早全職投入零售工作或其他行業、選擇轉讀全日制課程、未能同時應付工作和學習的要求，以及其他個人理由。

職訓局在本學年開辦了2個由政府資助的全日制零售課程，課程性質與先導計劃相似，共取錄約120名學員。邱認為，反映了政府資助的全日制課程較先導計劃的課程模式更受學員歡迎，而學員對基礎文憑課程的需求大幅縮減，故在2021/22學年停止接受申請，現正參與先 導計劃的學員可按原定計劃完成課程。